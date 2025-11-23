AKTUELNO

ZALJUBLJENA SAM: Ljupka Stević o emotivnoj vezi pa otkrila da li je u kontaktu sa BIVŠIM LJUBAVIMA: To je kod mene zabetonirano dva metra ispod zemlje

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio u Premijeru vikend specijal sa Ljupkom Stević.

Na samom startu razgovora pevačica je otkrila da li se miri sa bivšim momcima.

- Kod mene sve što je bivše, je zabetonirano dva metra ispod zemlje, ali nek su svi živi i zdravi - rekla je Ljupka pa otkrila gde su lopovi što su opljačkali njen stan:

- Policija je tada znala ko je to uradio, ali kako sam saznala taj momak više nije živ. Žao mi je, ali ja nikada nisam želela nikom ništa loše. Mislim tužno je to, ali imam i traume. Moram da kažem da su mene pljačkali više puta, ali šta da se radi - rekla je Ljupka pa je otkrila da li je u kontaktu sa bivšim ljubavima:

- Nisam ja u kontaktu sa bivšim ljubavima, ja kada ostavim to je zapečaćeno, a sada sam zaljubljena imam partnera i lepo nam je.

Ljupka je otkrila da je kupila nov stan:

- Da u aprilu mesecu sam kupila nov stan i novi auto, sada radim da bih sve to otplatila, sada sam uzela stan na gornjem spratu, da budem sigurnija, meni su pljačkali stan uzeli novac, pa čak i oružije.

Autor: N.B.

