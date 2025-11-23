Imam da joj poručim samo DVE REČI: Toni Cetinski odgovorio na Karleušine tvrdnje da je zvao u motelsku sobu

Jelena Karleuša je nedavno rekla da je Cetinski pozvao u sobu motela, a pevač joj odgovorio u intervjuu za medije!

Koncerti su u punom jeku u ovom delu godine, a ništa drugačije nije ni kod Tonija Cetinskog. Toni se dotakao i teme njega i Jelene Karleuše.

Na početku se dotakao supruge i rekao da bez nje ne može ni jedan koncert da prođe. Ona je bukvalno deo ekipe jer pevač navodi da ima svoju funkciju u poslu.

- Probao sam u par navrata bez nje, kada nije mogla, ali je baš čudno. Obožavateljke vole nju jer me vratila na prirodne postavke - rekao je Cetinski.

evačica Jelena Karleuša je nedavno obelodanila da joj se Cetinski svojevremeno nabacivao, a da ga je ona kulturno odbila.

"To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao "ajmo gore". Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost" opisala je JK tu situaciju.

Toni Cetinski je pred kamerama Kurira odgovorio pevačici na ove tvrdnje:

- Nemam šta tu da komentarišem, osim možda dve reči, a to su loš pokušaj - rekao je pevač.

Autor: Nikola Žugić