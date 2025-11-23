TUŽILA ZETA ZA PLJAČKU OD 60.000 EVRA! Ovo je sestra Milice Todorović o kojoj su zbog šok afere svi pričali: Evo u kakvim su odnosima nakon svega

Milica Todorović u jednom periodu života nije bila u dobrim odnosima sa sestrom Jovanom, o čemu je javno govorila!

Pevačica Milica Todorović ne govori često o svojoj privatnosti. Kako je trenutno u blagoslovenom stanju, živi daleko od medija, a vreme za snimanje pesama i nastupe zamenila je vremenom posvećenom sebi i bebi.

Međutim, Milica ni ranije nije mnogo govorila o svojoj porodici, ali je javnosti poznato da ima sestre Jovanu i Anđelu, kao i brata Vladana.

Nesuglasice sa sestrom

Između pevačice i sestre Jovane jednom prilikom došlo je do sukoba i to zbog novca. Naime, pričalo se da je Milica tada rešila da tuži zeta Vojislava, Jovaninog muža, jer ju je opljačkao i uzeo joj 60.000 evra, koje je pevačica namenila za kupovinu stana.

Miličina sestra tada je navodno stala na stranu muža, pa se sestra udaljila od nje.

Ipak, nakon nekog vremena, Milica i Jovana su uspele da izglade odnose.

- Za mene je to baš komplikovana i bolna tema, jer čovek ne očekuje da ga neko blizak izda u bilo kom smislu. Međutim, ja na to gledam iz drugog ugla. Naime, putevi su nam svima različiti, svako od nas ima već kreiran svoj, tako da je sasvim normalno da se ljudi kroz život sudbinski spajaju i razdvajaju - rekla je jednom prilikom pevačica za domaće medije.

Prijatelj Milice Todorović priznao šta pevačica radi u trudnoći

Pevač Stevan Anđelković ne razdvaja se od svoje dugogodišnje prijateljice Milice Todorović, a otkako je pevačica u drugom stanju, otkrio je kako se ponaša.

Kako kaže, Milica je i dalje ista. Vesela, raspoložena i puna energije, a trudnoća joj očigledno prija. Todorovićka i pored trudnoće uživa sa prijateljima, pa je sa Stevanom i zapevala.

- Što se Milice tiče, stalno je kod mene, raste joj stomak i nikad joj nije dosadno. Ona je uvek raspoložena. Moram da kažem da je mnogo srećna, ja sam srećan takođe zbog toga i svi uživamo zbog toga što joj se dešava - ispričao je Stevan.

Ipak, priznaje da se u poslednje vreme ne viđaju onoliko koliko su navikli, zbog njegovih brojnih obaveza.

- Lepo provodimo vreme zajedno, ali se sada trenutno ne viđamo često zbog mojih obaveza. Moju suprugu Milica više pita za savete nego mene, a opuštena je skroz i srećna - dodao je pevač.

Stevan se našalio i na račun njenog temperamenta, ističući da trudnoća nije uspela da je "uspori".

- Stalno skita, ide i u Kruševac, malo je u Beogradu i tako - zaključio je on kroz osmeh.

Autor: Nikola Žugić