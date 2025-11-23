Pusti ljude da te iznevere, prodaju i prevare: Udovica Marinka Rokvića o teškom periodu i ljubavi: Voli onda i kada boli!

Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, jako je aktivna na mrežama gde često pokazuje kako izgleda njen život, deli savete za kuću, ali i negu kože. Sada je sa pratiocima podelila svoj stav o ljubavi i patnji.

Slavica Rokvić ističe da je jako važno ne sputavati emocije, jer jedino ljubav može pomoći svakom čoveku da prevaziđe težak period.

- Ne stiskaj dušu kao šaku peska, jer skliznuće ti niz prste. I u jednom trenu raspršiće se poput balona od sapunice. Jer šta smo bez duše? Kamenje koje prkosi vremenu, to ogromno bezdušno stenje. Ne požuruj ni bol, ni ljubav, ni sreću, ni ljude. Ne žuri kroz tugu, pusti neka boli, odtuguj. I ne preskači radost, to nikako. Greh je ne radovati se. Pusti rane same od sebe da zacele. Pusti ljude da te iznevere, prodaju, povrede... to će ih odati jer to čine iz slabosti. Oprosti im, jer ne znaju šta čine. Pusti ih da ti pokažu svoja lica. A ti, uprkos svemu ostani svoja, ona prava, večita devojčica, sanjalica, zaljubljenica u snove i sakupljačica odavno zaboravljenih vrednosti, upravo tih životnih, za mnoge "nebitnih sitnica". I zapamti, voli i onda kada boli. Jer kroz bol čovek se rodi, a ljubav, ljubav je ona koja te kroz životno trnje vodi ka slobodi. Oslobodi dušu kroz ljubav - poručila je ona, a poruke podrške samo su se nizale.

Slavica o Marinku

Podsetimo, Slavica se nedavno oglasila na dan smrti Marinka Rokvića.

- I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je - napisala je ona tada.

