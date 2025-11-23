Nataša Rodić našla dečka! Već mesecima su zajedno (FOTO)

Najstarija sestra Rodić, Nataša, privukla je ogromnu pažnju javnosti pošto je putem društvenih mreža otkrila da je ponovo - srećna u ljubavi.

Sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, sudeći po njenom "storiju" na Instgaramu, već tri meseca uživa sa novim dečkom.

Njegov identitet, međutim, prilično je vešto sakrila najpre zagrlivši ga, a onda i poljupcem.

- Duša moje duše - ispisala je na jednoj od fotografija, pa zasigurno pobrala i brojne reakcije.

Nataša Rodić, podsetimo, jedina je neudata od poznatih sestara, pa njen ljubavni život i te kako intrigira.

Da li je sad upoznala "gospodina pravog" - samo će vreme pokazati.

Autor: Nikola Žugić