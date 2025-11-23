Glava kao lubenica: Rada Manojlović se ugojila, evo kako joj telo sad izgleda: Nekad sam bila Anđelina Džoli, a sad...

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme nije zadovoljna svojim izgledom. Otkrila je da joj najviše smeta izgled glave, pa je u svom stilu prokomentarisala istu.

Rada Manojlović je u prethodnom periodu u više navrata izjavila da je nabacila kilograme, što joj se nimalo ne dopada. Našalila na bila svoj račun da joj glava izgleda kao "pun mesec", pa je sad dodala:

- Imam ja dosta opisa za svoju glavu! Rekla sam ranije da ličim sebi na Anđelinu Džoli, ali to je bilo nekada... Ali, dobro, slatka sam... (smeh)

Manojlovićeva tu nije stala, već je na duhovit način otkrila koje sve nazive ona ima za svoju glavu.

- Opisana šestarom, pun mesec, vlaško naćve, lubenica, globus i tako. Naćve je inače najveća vangla kod Vlaha kada mese hleb - rekla je pevačica za "Grand".

"Tamanila sam 300 grama čokolade"

Rada Manojlović je otkrila koliko je jela u prethodnom periodu.

- Osladilo mi se. Ubode ova mečka za Beč da ode, reko': "Hajde, Radmila, nešto da pojedeš slatko", tamanila sam dnevno Milku od 300 grama, umesto tri bude osam palačinki - priznala je Rada Manojlović

Autor: Nikola Žugić