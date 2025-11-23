AKTUELNO

Glava kao lubenica: Rada Manojlović se ugojila, evo kako joj telo sad izgleda: Nekad sam bila Anđelina Džoli, a sad...

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock ||

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme nije zadovoljna svojim izgledom. Otkrila je da joj najviše smeta izgled glave, pa je u svom stilu prokomentarisala istu.

Rada Manojlović je u prethodnom periodu u više navrata izjavila da je nabacila kilograme, što joj se nimalo ne dopada. Našalila na bila svoj račun da joj glava izgleda kao "pun mesec", pa je sad dodala:

- Imam ja dosta opisa za svoju glavu! Rekla sam ranije da ličim sebi na Anđelinu Džoli, ali to je bilo nekada... Ali, dobro, slatka sam... (smeh)

Foto: TV Pink Printscreen

Manojlovićeva tu nije stala, već je na duhovit način otkrila koje sve nazive ona ima za svoju glavu.

- Opisana šestarom, pun mesec, vlaško naćve, lubenica, globus i tako. Naćve je inače najveća vangla kod Vlaha kada mese hleb - rekla je pevačica za "Grand".

"Tamanila sam 300 grama čokolade"

Rada Manojlović je otkrila koliko je jela u prethodnom periodu.

- Osladilo mi se. Ubode ova mečka za Beč da ode, reko': "Hajde, Radmila, nešto da pojedeš slatko", tamanila sam dnevno Milku od 300 grama, umesto tri bude osam palačinki - priznala je Rada Manojlović

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#Dijeta

#Ishrana

#Kilogrami

#Rada Manojlović

#pevačica

