ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ VEČERU PLATILA 400 DINARA! Pohvalila se šta jede pred spavanje, lako i zdravo (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović otkrila je svoju niskokaloričnu večeru od svega 400 dinara, savršenu za sve koji vode računa o ishrani!

Pevačica Anastasija Ražnatović podelila je na Instagramu fotografiju svoje lagane večere, još jednom pokazujući da vodi računa o ishrani i da bira zdrave i jednostavne namirnice. Iako izgleda kao tipičan „fit“ obrok, cena joj je bila sasvim pristupačna.

Na njenoj tacni našla se jednostavna, ali nutritivno kvalitetna kombinacija: belanca, svež spanać, paradajz, nekoliko badema i porcija kremastog belog sira.

Foto: Instagram.com

Ovako složen obrok spada u kategoriu laganih, niskokaloričnih večera bogatih proteinima, idealnih za sve koji paze na liniju. Ukupna cena namirnica ne prelazi 400 dinara, što znači da je Anastasija uživala u zdravoj večeri koja, i pored modernog izgleda, ostaje veoma dostupna.

Zdravo se hrani, izbegava šećere

Inače, Anastasija svakodnevno vodi računa o svom zdravlju i izgledu, a pored redovnih treninga, izbacila je sve nezdrave namirnice i fabričke šećere. U jednom periodu je mučila muku sa kilogramima i da je smršala tada 20 kilograma, dok danas može da se pohvali odličnom linijom.

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

