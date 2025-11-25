AKTUELNO

Domaći

JELISAVETA ORAŠANIN ODMAH OSTAVILA KOMENTAR! Evo šta sin Miloša Bikovića radi u avionu - Supruga glumca pokazala gde je završila igračka malog Vasilija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Supruga glumca Miloša Bikovića, Ivana Malić, pokazala je fotke sina Vasilija, koje su se dopale mnogima.

Među prvima je slike komentarisala Miloševa koleginica Jelisaveta Orašanin, koja nije krila oduševljenje zbog onog što vidi.

Ivana Malić je pokazala kako se mali Vasilije igra u avionu, a njegove rukice bile su u prvom planu. Igračkica kojom se igrao je vrlo brzo završila u Ivaninoj šolji, što je njoj bilo simpatično, pa je prizor okačila na Instagram.

- Mamina mala bundeva - pisalo je na bodiju koji vidimo da Bikovićev sin nosi.

Jelisaveta Orašanin je odmah ostavila komentar u vidu tri "zaljubljena" emotikona, a Ivana joj je odgovorila srcima.

Autor: Nikola Žugić

