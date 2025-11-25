AKTUELNO

Katarina Lazić završila na infuziji! Nakon putovanja dobila zdravstvene tegobe Vratiš se sa odmora...

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/katarinalazic_24 ||

Katarina Lazić je prethodne dane provela sa suprugom Darkom Lazićem i ćerkom Srnom na Malti gde su uživali u toplijim krajevima.

Porodica je uživala u svakom zajedničkom trenutku, a delić atmosfere mogli smo da vidimo i kod darka na profilu. Sada, kada su se vratili, Kaća je otkrila da su je uhvatile glavobolje.

Katarina Lazić objavila je fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi infuzija koja je pripremljena za nju. Naime, ona je pozvala stručnjake kako bi došli kod njih kući da joj priključe infuziju.

- Vratiš se sa odmora i dočeka te najjača moguća migrena - napisala je ona i otkrila da će poslovne obaveze odložiti nekoliko dana.

Foto: Instagram.com

Ona planira da se odmori i nakon što istekne infuzija da ostane u porodičnom domu kako bi preležala i skroz se oporavila.

Iako je Katarinu sada sustiglo, neminovno je da je provela kvalitetno vreme sa porodicom na Malti gde se snimala kako ispija kafu na terasi.

Darkova supruga je pozirala u crnom kombinezonu sa idiličnim pogledom iza nje, a malo potom je pokazala i neodoljivu fotografiju ćerkice Srne.

Autor: Nikola Žugić

#Darko Lazić

#Darkova supruga

#Katarina Lazić

#folker

#infuzija

#pevač

