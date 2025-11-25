Suze, šok, pa joj spustio slušalicu: Milan Vasić podelio video sa urnebesnom reakcijom na vest da postaje otac

Glumac Milan Vasić dobio je pre nekoliko meseci sina Despota sa svojom izabranicom Majom.

Kako je aktivan na društvenim mrežama, glumac često deli aktivnosti sa njim, kako ga uspavljuje ili šeta sa njim. Sada je vasić otkrio kako je reagovao u trenutku kada je saznao da će postati otac.

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - napisao je Milan Vasić, a kako je sve izgledalo pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta:

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Glumac je od supruge stariji 18 godina a ona ne voli da se eksponira u javnosti.

Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Autor: Nikola Žugić