ZNOJAVO MIŠIĆAVO TELO CECINOG ZETA! Nemanja Gudelj objavio selfi nakon treninga, spustio šorts i pomamio ženski rod (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Fudbaler Nemanja Gudelj veoma vodi računa o svom fizičkom izgledu, pa je tako trening u teretani neizbežan. Jednom prilikom je objavio golišavu fotografiju koja i danas ne prestaje da se komentariše.

Tada su Anastasija i Nemanja bili u teretani gde su zajedno odradili trening, a Nemanja je na svom Instagram profilu objavio fotografiju i pokazao kako izvajano telo.

Naime, Nemanja je skinuo majicu, spustio je šorts, a svaki mišić na njenu se ocrtavao.

Foto: Instagram.com

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej – rekla je Anastasija ne otkrivajući previše detalja.

- Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. Nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši – istakla je Anastasija.

Autor: Nikola Žugić

