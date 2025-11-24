KUĆA PUNA CVEĆA I BALONA! Marijanu Zonjić dočekala prava bajka kad je stigla iz porodilišta, a tek da vidite bebu Aleksiju! (FOTO)

Njihova oaza mira.

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić porodila se pre nekoliko dana i na svet donela devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Aleksija.

Kada je izašla iz porodilišta, Marijanu je kod kuće dočekala prava bajka. Sve je bilo prepuno cveća i ukrasnih balona, sve u čast novopečene mame i male Aleksije.

Marijana je na poklon dobila i nakit, ali ipak, najviše oduševljenja izazvala je njena naslednica.

Aleksija je za izlazak iz porodilišta bila obučena u preslatku roze benkicu, sa mašnom na leđima, dok je za nju posebno izvezen i jastuk, sa njenim imenom.

Autor: N.Ž./R.L.