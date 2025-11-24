AKTUELNO

Domaći

NASTUP ZA NOVU GODINU NAPLAĆIVALA 50 HILJADA MARAKA! Maja Nikolić se prisetila srećnih vremena: Dok nisam otišla...

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

To su bili dani.

Pevačica Maja Nikolić ima karijeru dugu tri decenije. Kao i u svakom poslu i kod nje je bilo uspona i padova, a Maja je otkrila da je nekada zaista uzimala velike količine novca za nastupe.

pročitajte još

KUĆA PUNA CVEĆA I BALONA! Marijanu Zonjić dočekala prava bajka kad je stigla iz porodilišta, a tek da vidite bebu Aleksiju! (FOTO)

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ona je istakla da sada peva na dva mesta kako bi tu cifru sakupila, ali je nekada, pre odlaska u Ameriku, ubirala velike honorare.

- Meni je honorar važan. Pevam na dva mesta i otprilike dobijem honorar koliko neko dobije na jednom mestu. Mnogo je bolje raditi i biti skroman i trajati 35 godina kao ja. Bila sam najveća zvezda dok nisam otišla u Ameriku. Moji nastupi su koštali 10.000 maraka, a Nova godina 50.000 maraka. To je pritisak koji niko ne može da izdrži. Radila sam sedam dana u nedelji i apsolutno sam želela da se sklonim sa estrade. Biram samo mesta za dušu. Estrada je bara puna krokodila - istakla je Nikolićeva.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: R.L.

#Maja Nikolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Pomišljala sam na ono najgore: Aleksandra Vučenović progovorila o tragičnoj smrti svog oca! (VIDEO)

Zadruga

MAŠA I MEDA U ELEMENTU! Maja i Janjuš ponovo u svojim ULOGAMA, njihov urnebesan razgovor nateraće vam suze na oči! (VIDEO)

Hronika

Za sat vremena DECA LOPOVI ojadili dve apoteke na Čukarici: Jedenu radnicu zaključali, druga preživela HOROR

Domaći

Miljana ili Maja Nikolić?! Goca Tržan morala da bira, evo o čemu je reč

Društvo

OVO JE SPISAK SVIH NERADNIH DANA ZA 2026. GODINU: Za ovu godinu nije ostao nijedan, a sledeće nas čeka tri puta po četiri vezana

Politika

Razotkrivena vlasnička struktura BIRN-a! Ništa nije slučajno: Polovina je u sedištu CIA za ovaj region! (FOTO)