NASTUP ZA NOVU GODINU NAPLAĆIVALA 50 HILJADA MARAKA! Maja Nikolić se prisetila srećnih vremena: Dok nisam otišla...

To su bili dani.

Pevačica Maja Nikolić ima karijeru dugu tri decenije. Kao i u svakom poslu i kod nje je bilo uspona i padova, a Maja je otkrila da je nekada zaista uzimala velike količine novca za nastupe.

Ona je istakla da sada peva na dva mesta kako bi tu cifru sakupila, ali je nekada, pre odlaska u Ameriku, ubirala velike honorare.

- Meni je honorar važan. Pevam na dva mesta i otprilike dobijem honorar koliko neko dobije na jednom mestu. Mnogo je bolje raditi i biti skroman i trajati 35 godina kao ja. Bila sam najveća zvezda dok nisam otišla u Ameriku. Moji nastupi su koštali 10.000 maraka, a Nova godina 50.000 maraka. To je pritisak koji niko ne može da izdrži. Radila sam sedam dana u nedelji i apsolutno sam želela da se sklonim sa estrade. Biram samo mesta za dušu. Estrada je bara puna krokodila - istakla je Nikolićeva.

