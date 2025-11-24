PRE CECE BIO JE LUD ZA OVOM PEVAČICOM: Arkan je u nju bio ZALJUBLJEN GODINAMA, a svi je dobro znate!

Mnogi tvrde da su ih viđali zajedno, ali ništa od toga nije zvanično potvrđeno, niti demantovano.

Doris Dragović i danas važi za jednu od najfatalnijih žena sa ovih prostora, a u mladosti je gotovo svaki muškarac bivše Juge bio zaljubljen u ovu lepu Splićanku.

Tadašnja članica grupe More, Dorotea Savile, nikoga nije ostavljala ravnodušnim, a posle 1986. godine, kada je započela solo karijeru, njen šarm i talenat još više su došli do izražaja.

Šira publika tada je upoznaje kao Doris Dragović, a uprkos ogromnoj popularnosti i hitovima koji su obeležili deceniju, o njenom privatnom životu i dalje se malo znalo.

No, to ipak nije sprečavalo javnost da ispreda priče o zanosnoj pevačici. O njenom životu, naročito emotivnom, kružile su razne glasine koje nikad nije demantovala. Štaviše, činilo se i da su je zabavljale. Prašina se stišala kada se 1990. godine udala za vateprolistu Marija Budimira, s kojim je i danas u srećnom braku.

No, dve možda najglasnije priče koje su je pratile bile su vezane za Željka Ražnatovića Arkana, ali i za Čolu.

Brojni izvori su svojevremeno tvrdili da je Arkan pre Cece navodno bio lud za Doris Dragović. Mnogi su nagađali o prirodi njihovog odnosa, ali ništa od toga nikad nije potvrđeno, niti demantovano.

Mediji su ranije preneli da je Arkan navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, a estradni menadžer Vlada Perović ispričao je kako je jednom prilikom zatekao Doris i Arkana u separeu svog kluba.

Autor: R.L.