UKUSNO I JEFTINO! Anastasija Ražnatović večera za 400 dinara, evo šta se nalazi u njenom tanjiru! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Vodi računa o tome šta unosi u sebe.

Mlada pevačica i naslednica Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, vodi računa o svojoj ishrani. Ona je sama priznala da je dosta dugo kuburila sa viškom kilograma, te je skinula 20 kila i od tada strogo kontroliše ishranu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ona je sada sa svojim Instagram pratiocima podelila kako izgleda njena večera. Belanca, salata, sir i šaka badema našli su se na stolu mlade pevačice.

Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija

Ovako složen obrok spada u kategoriu laganih, niskokaloričnih večera bogatih proteinima, idealnih za sve koji paze na liniju. Ukupna cena namirnica ne prelazi 400 dinara, što znači da je Anastasija uživala u zdravoj večeri koja nije ni skupa.

Autor: R.L.

