'CEDEVITO' NA APARATIMA! Devito reagovao na urnebesan komentar Ljube Aličića!

Morao je da se oglasi.

Legenda narodne muzike Ljuba Aličić nedavno je imao urnebesan komentar tokom emisije "Premijera".

Naime, njemu je postavljeno pitanje o treperu Devitu, a on je bio iznenađen, te ga je nazvao "Cedevito".

Ovaj video postao je viralan na društvenim mrežama, pa se oglasio i sam Devito, kome je ovo očigledno bilo izuzetno zanimljivo i simpatično. On je stavio animaciju veštice iz bajke "Snežana i sedam patuljaka" koja koluta očima, što nedvosmileno znači da ga je ovo dobro nasmejalo i oraspoložilo.

Autor: R.L.