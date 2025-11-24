AKTUELNO

Domaći

'CEDEVITO' NA APARATIMA! Devito reagovao na urnebesan komentar Ljube Aličića!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković, Časlav Vukojičić ||

Morao je da se oglasi.

Legenda narodne muzike Ljuba Aličić nedavno je imao urnebesan komentar tokom emisije "Premijera".

pročitajte još

PRE CECE BIO JE LUD ZA OVOM PEVAČICOM: Arkan je u nju bio ZALJUBLJEN GODINAMA, a svi je dobro znate!

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, njemu je postavljeno pitanje o treperu Devitu, a on je bio iznenađen, te ga je nazvao "Cedevito".

Ovaj video postao je viralan na društvenim mrežama, pa se oglasio i sam Devito, kome je ovo očigledno bilo izuzetno zanimljivo i simpatično. On je stavio animaciju veštice iz bajke "Snežana i sedam patuljaka" koja koluta očima, što nedvosmileno znači da ga je ovo dobro nasmejalo i oraspoložilo.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: R.L.

#Devito

#Ljuba Aličić

POVEZANE VESTI

Domaći

Video Ljube Aličića zapalio mreže: Svi komentarišu samo jedno

Domaći

Ovakvo ponašanje se ne toleriše: Veliki šef hitno reagovao, ova takmičarka je udarena po džepu

Domaći

OVAKVO PONAŠANJE SE NE TOLERIŠE: Veliki šef hitno reagovao, zbog ovoga su tri takmičarke Elite 9 KAŽNJENE

Domaći

Oglasio se Gastoz! Nakon što je Ana Radulović oštro demantovala GNUSNE LAŽI njegove bivše, on odmah reagovao: Slušam ovo i... (FOTO)

Domaći

SNOSIĆE POSLEDICE: Veliki šef hitno reagovao, ovi takmičari žestoko kažnjeni zbog kršenja osnovog pravila u Eliti

Domaći

NEĆU MU ĆUTATI: Luka Vujović progovorio o Asminu i porukama koje mu je poslao, pa žestoko opleo po njegovom roditeljstvu: DOK SE NE IZVINI, SVAKI DAN