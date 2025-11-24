PUSTI NEKA BOLI, NEKA TE IZNEVERE I POVREDE... Udovica Marinka Rokvića otvorila dušu, otkrila sve o teškom periodu i ljudima koji su je izdali!

Do poslednjeg trenutka bila je uz svog supruga.

Udovica legendarnog pevača narodne muzike Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, redovno deli svoje emocije, misli i događaje na društvenim meržama, pa neretko imamo priliku da vidimo i pročitamo sve što joj leži na srcu.

Ovoga puta ona je podelila veoma emotivnu poruku, iz duše iz srca, koja pokazuje kako se podići posle velikih padova i udaraca.

- Ne stiskaj dušu kao šaku peska, jer skliznuće ti niz prste. I u jednom trenu raspršiće se poput balona od sapunice. Jer šta smo bez duše? Kamenje koje prkosi vremenu, to ogromno bezdušno stenje. Ne požuruj ni bol, ni ljubav, ni sreću, ni ljude. Ne žuri kroz tugu, pusti neka boli, odtuguj. I ne preskači radost, to nikako. Greh je ne radovati se. Pusti rane same od sebe da zacele. Pusti ljude da te iznevere, prodaju, povrede... to će ih odati jer to čine iz slabosti. Oprosti im, jer ne znaju šta čine. Pusti ih da ti pokažu svoja lica. A ti, uprkos svemu ostani svoja, ona prava, večita devojčica, sanjalica, zaljubljenica u snove i sakupljačica odavno zaboravljenih vrednosti, upravo tih životnih, za mnoge "nebitnih sitnica". I zapamti, voli i onda kada boli. Jer kroz bol čovek se rodi, a ljubav, ljubav je ona koja te kroz životno trnje vodi ka slobodi. Oslobodi dušu kroz ljubav - napisala je Slavica na društvenim mrežama.

Podsetimo, Marinko je umro 6. novembra 2021. godine, a njegova supruga je do poslednjeg trenutka bila uz njega.

