Evo kako izgleda Cecina kuća u Žitorađi: Terasa ostavlja bez daha, a evo šta komšije kažu o njoj i njenoj porodici (FOTO)

Muzička zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom.

Ceca nikada nije krila svoje poreklo te je rado pričala o svojim počecima u rodnom kraju.

Meštani kažu da je vrlo retko viđaju, osim za slavu, dok njenu sestru Lidiju, mnogo žešće imaju prilike da vide, nakon čega su otkrili da je folk pevačica uprkos tome što je završila srednju školu vandredno - bila izrazito dobar đak.

U samom centru sela prostire se vila ograđena visokim kamenim zidom i metalnom kapijom, koja štiti Cecine roditelje od znatiželjnih pogleda.Pevačica je nedavno bila u svom rodnom kraju i snimala se sa terase velelepne kuće.

Na kadrovima ogromnog balkona pevačica je napisala deo svoje pesme "Mesec, nebo, zvezdice...".

Autor: N.B.