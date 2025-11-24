Naša pevačica promenila ime sa 26 godina! Otkrila zbog čega je to uradila, a evo da li je imala dozvolu roditelja

Pravo ime pevačice Ane Bekute je Nadežda Polić. Ona je pre 40 godina, kada je započinjala svoju karijeru otišla u državnu ustanovu i promenila ime i prezime.

Nakon višedecenijske karijere, pevačica Ana Bekuta je progovorila o promeni imena i prezimena. Otkrila je ko ju je nagovorio na ovu ideju.

- Ja sam više Ana Bekuta, nego što sam bila Nada Polić, što sam bila do svoje 26. godine kada sam na nagovor mog tadašnjeg kompozitora Predraga Vukovića Vukasa promenila ime i prezime, jer je na tadašnjoj našoj sceni postojalo mnogo Nada, doduše nijedna Polić, ali bile su bar četiri Obrić, Topčagić, Mamumla...

Kako kaže, ovo je uradila uz saglasnost roditelja.

- Njemu se učinilo i činilo da ću brže proći i lakše sa drugim imenom i prezimenom, te otuda, naravno uz roditeljsku dozvolu iako sam imala 26 godina, to je onako krupan korak koji pravite za koji je bilo potrebno da odem u opštinu i to sve stavim na papir - rekla je Ana iskreno za "24.hr".

Otkrila je kako je dobila prezime Bekuta.

- Njemu je kumovala pokojna Lidija Habić koja je bila urednik u PGP-u, ona je rekla da prezime treba uzeti Bekuta, što je mali zakrivljeni nož - otkrila je ona jednom prilikom u emisiji 'Pečat u vremenu'.

Inače, Ana Bekuta je sina Igora, kog je rodila kad je imala 17 godina, morala da ostavi u Domu za nezbrinutu decu, a jednom prilikom je govorila o bolnoj temi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je pevačica svojevremeno.

Autor: N.B.