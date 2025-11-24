AKTUELNO

Vrelo izdanje Teodore Džehverović: Grudi u prvom planu, a zbog jednog kada će mnogima ZASTATI DAH (FOTO)

Izvor: Telegraf, Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevačica Teodora Džehverović, skoro se svakodnevno snima i ističe svoje zategnuto i istrenirano telo, a pratioce na Instagramu sad je obradovala novim vrelim kadrovima.

Naime, pevačica se snimala u kupatilu, u kostimu u kojem je te noći imala nastup i oduševila pratioce.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

Na sebi je imala crno-belu kombinaciju - brushalter, top koji ne pokriva grudi, suknjicu sa izrezom i crno-bele čizme.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

Najvreliji kadar bio je onaj kada je u tako kratkom miniću nogu digla na lavabo, pa nema sumnje da su mnogi baš taj deo zumirali.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

PRVI PUT OČI U OČI NAKON SUKOBA: Džehva i Tamara Militunović zajedno u avionu, evo kako je protekao susret

Inače, u nedelju, 23. novembra, Teodora se sa nastupa vraćala istim avionom u kojem je bila i Tamara Milutinović. Kako je priznala po izlasku sa gejta, ovo im je bio prvi susret i razgovor posle 9 godina.

Autor: N.B.

