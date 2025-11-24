DRAGAN NIKOLIĆ LJUBIO NAJLEPŠU ŽENU JUGOSLAVIJE, ali mu je najveća ljubav bila Milena Dravić: Njena tragična sudbina ostavlja bez daha

Dragan Nikolić odigrao je neke od najlegendarnijih uloga u srpskim filmovima i serijama. Na početku njegove karijere delio je kadar sa Miljom Vujanović, koja je igrala njegovu partnerku Veru u filmu "Bube u glavi".

Milja je glasila za jednu od najlepših glumica bivše Jugoslavije, a pored glume bavila se i modom. Završila je dva fakulteta - Dramsku akademiju i žurnalistiku, a uloge je ostvarila u filmovima "Sneg na usnama", "Majka, sin, unuk, unuka", "Rani radovi", "Bube u glavi", "Bablje leto", "Neretva", Most", "Nokaut".

Nakon glavne uloge u filmu „Rani radovi“ Želimira Žilnika (1969), koji je na prestižnom Berlinalu osvojio Zlatnog medveda, predviđali su joj sjajnu glumačku karijeru.

Milja je posle Eve Ras, bila druga glumica koja se svlačila u filmovima, a dala je izjavu "da bolje izgleda bez odeće, nego kad je obučena".

Njena ćerka Maša nedavno je na svom Instagramu objavila do sada ne viđenu fotografiju našeg glumačkog barda Dragana Nikolića i njene mame.

- Mama i Gaga. Hvala gospođi iz Hrvatske koja nam je poslala sliku, napisala je Maša.

Milja je, maja 2000. godine, stradala od strane njenog ljubavnika Obrada Zejaka, koji je pucao u nju, a zatim samog sebe prijavio za pokušaj ubistva. Nakon ovog strašnog incidenta, Milja je pala u komu iz koje se, srećom izvukla, ali je nažalost ostala nepokretna i, pet godina kasnije, 4. juna 2005. godine, preminula u Beogradu.

Kada joj je u nekom momentu dosadilo da igra uloge golišavih lepotica, potpuno se povukla i posvetila astrologiji. Stekla je diplome svetski priznatih astroloških škola, bila je i član američke federacije astrologa, a početkom 90-ih bavila se globalnom sudbinom planete i sveta.

Uspela je da predoseti i svoju tragučnu sudbinu! Naime, Milja je upoznala Obrada Zejaka u njenom Astro centru.

- On je došao u njen astro centar, na analizu dlanova i delovao joj je vrlo mračno i čudno. Ona je prijateljima rekla: "Ovaj kao da je došao da me ubije." Tako ga je procenila, takav je bio taj prvi osećaj - rekla Maša Vujanović.

Potom su Milja i Obrad stupili u vezu, a posle jedne svađe 2000. godine pucao je u nju. Odmah posle toga prijavio se za pokušaj ubistva.

- On je rekao: "Sad će Obrad da puca u Milju!" Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: "Ubio sam ti majku." Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao u policiju da se prijavi. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, bez nosila. Ne shvatam kako su mogli da dođu bez nosila nekome ko je ranjen u kičmu. To je nedopustivo, niko za to nikada nije odgovarao - rekla je Maša.

Milja se izvukla iz kome, ali je ostala nepokretna. Miljina ćerka naglašava da je znala da je njena majka želela da okonča tu vezu u tom momentu, koja je trajala desetak godina.

- Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije nameravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena kičmena moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo glavu da pomera, ispričala je Maša svojevremeno za "Gloriu".

Iako je pucao u nju, Milja je tražila da Obrad bude oslobođen.

- On je bio taj koji je između nas stao i napravio totalni kuršlus. Međutim kada sam saznala da je on pušten posle mesec dana iz pritvora, to je bio još veći udarac. One se vratio kod nje da živi i to zato što je ona rekla sudiji, zamolila ih da ga oslobode zatvora, da njemu služenje kazne bude to što će on brinuti o njoj nepokretnoj. Ja razumem nju, ali ne razumem njih koji nisu postupili po službenoj dužnosti. On je i državi skrivio - čudila se Maša.

Milja Vujanović umrla je 4. juna 2005. u Beogradu. Nekoliko godina nakon nje, umro je i Obrad Zejak.

S druge strane njen kolega i saborac sa fotografije, Dragan Nikolić, preminuo je 11. marta 2016. godine, nakon duge i teške borbe sa problemima sa debelim crevom.

Milena Dravić govorila je jednom prilikom da je imala otpor za snimanje intimnih scena.

- Snimala sam ja neke filmove u kojima sam imala intimne scene. Naravno od toliko velikog broja filmova, ja sam imala takvih samo četiri ili pet. Mogu reći da sam prilikom snimanja takvih scena imala sam otpor. To je nešto u meni tako. Uvek sam čak i pravila komplikacije na snimanjima rediteljima, zbog toga što nisam pristajala da uradim sve ono što su zahtevali i tražili od mene. Mislim da svoj stav o takvim scenama u filmovima, neću ni promeniti, što se tiče mene same - govorila je Milena.

Sa druge strane, Milenin prvi muž bio je Puriša Đorđević.

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vreme je bila velika zvezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju – prijateljski smo se razveli – rekao je Puriša Đorđević.



