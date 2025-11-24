AKTUELNO

NAPISALA JE NAJVEĆE HITOVE OVIM PEVAČIMA: Ljiljana Jorgovanović bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a godinama se borila sa OPAKOM BOLEŠĆU

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Kurir ||

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpska tekstopisateljka koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije.

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, saradnica pokojne Marine Tucaković, preminula je u 66. godini posle duge i teške bolesti.

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpska tekstopisateljka koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Severinom i Džejem, između ostalih. 

Foto: UStupljena fotografija/Kurir/Damir Dervišagić

Ona je napisala čuvene hitove poput: Noć mi te duguje, Lepi grome moja, Gore od ljubavi, Rasulo, Gas gas, Stariji čovek, Zabranjeni grad, Slavija, Decenija, Atina, 21. Vijek, Uvek ima jedan još i mnoge druge.

