NAPISALA JE NAJVEĆE HITOVE OVIM PEVAČIMA: Ljiljana Jorgovanović bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a godinama se borila sa OPAKOM BOLEŠĆU

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpska tekstopisateljka koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Severinom i Džejem, između ostalih.

Ona je napisala čuvene hitove poput: Noć mi te duguje, Lepi grome moja, Gore od ljubavi, Rasulo, Gas gas, Stariji čovek, Zabranjeni grad, Slavija, Decenija, Atina, 21. Vijek, Uvek ima jedan još i mnoge druge.

