NAPISALA JE NAJVEĆE HITOVE OVIM PEVAČIMA: Ljiljana Jorgovanović bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a godinama se borila sa OPAKOM BOLEŠĆU

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, saradnica pokojne Marine Tucaković, preminula je u 66. godini posle duge i teške bolesti.
Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpska tekstopisateljka koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Severinom i Džejem, između ostalih.
Ona je napisala čuvene hitove poput: Noć mi te duguje, Lepi grome moja, Gore od ljubavi, Rasulo, Gas gas, Stariji čovek, Zabranjeni grad, Slavija, Decenija, Atina, 21. Vijek, Uvek ima jedan još i mnoge druge.
Autor: N.B.