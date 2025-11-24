BOŽE ŠTA JE OVO?! Rada Manojlović skrhana zbog smrti Ljilje Jorgovanović: Ne dolazi sebi od šoka

Tekstopisac i novinarka, Ljiljana Jorgovanović, umrla je juče u 66. godini. Ljiljana je iza sebe ostavila mnogo hitova, a bila je i desna ruka Marine Tucaković.

Njena smrt potresla je mnoge javne ličnosti, a pevačica Rada Manojlović ne dolazi sebi.

NAime, na Instagram objavi portala Pink.rs o smrti čuvene hitmejkerke, Rada je ostavila svoj komentar:

- Gospode Bože!!!! Šok!!! Bože, šta je ovo?! Jao kako mi je žao - napisala je Rada.

Pored Rade, od Ljiljane se oprostio u kompozitor Aleksandar Milić Mili:

- Radili smo više od 25 godina zajedno. Rad na novom Miligramu je prekinuo njen odlazak. Bila je bolesna, ali time nikoga nije opterećivala. Nikome nije čak ni rekla osim članovima najuže porodice da je u zdravstvenom problemu. Do poslednjeg dana imala je osmeh, nastavila je da radi. Velika je nepravda što ju je ta bolest savladala. Mnogo će faliti, baš kao i Marina Tucaković, pogotovo meni koji sam gotovo ceo svoj radni vek proveo sa njih dve - završio je tužnim glasom Mili.

Autor: N.B.