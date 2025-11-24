TUŽNIH PET GODINA BEZ TOKANA! Njegove kolege se prisetile legendarnog bubnjara: On je zapravo bio najbolje ljudsko biće, prijatelj i brat

Pomen Bojanu Zlatanoviću Tokanu, bubnjaru "Amadeus Benda", održan je danas

Petogodišnji pomen Bojanu Zlatanoviću Tokanu, bubnjaru "Amadeus benda", održan je danas 24. novembra. Na Instagram profilu čuvene grupe objavljena je dirljiva poruka:

- Na današnji dan, pre tačno pet godina, napustio nas je najbolji čovek koji je hodio ovom zemljom. Za njega kažu da je bio najbolji pevač među bubnjarima i najbolji bubnjar među pevačima, ali on je zapravo bio najbolje ljudsko biće- prijatelj i brat. Bez njega ništa više nikada neće biti isto. Danas, dok dolazimo na pomen, toliko je teško prihvatiti da te više nema, čak i posle pet godina. Volimo te i čuvamo u srcima! Tvoja braća.-navedeno je.

Vest o njegovoj smrti 2020.godine je potresla region, jer je Tokan bio prepoznat kao simbol Amadeus benda. Publika ga je volela ne samo kao muzičara, već i kao iskrenog i duhovitog čoveka koji je širio pozitivnu energiju gde god se pojavio.

Rođen 20. oktobra 1975. godine, a još kao mladić uplovio je u muzičke vode, a krajem devedesetih godina postao deo Amadeus benda, jednog od najpopularnijih sastava na domaćoj estradi. Zajedno sa članovima benda stvorio je prepoznatljiv zvuk koji je obeležio mnoge proslave i koncerte širom regiona.

Bojan je za sobom ostavio suprugu i sina.

Članovi benda više puta su isticali da Tokan nije bio samo bubnjar, već stub grupe i brat po srcu. Na godišnjice njegove smrti i rođendane, oni i fanovi širom Balkana redovno ostavljaju emotivne poruke i prisećaju se zajedničkih trenutaka.

- I dalje si s nama, u svakom taktu i svakom aplauzu“, napisao je danas jedan od fanova na društvenim mrežama.

Iako više nije fizički prisutan, Tokanov trag u muzici i srcima publike ostaje neizbrisiv. Na današnji dan, kada bi napunio 50 godina, njegovo ime i dalje živi kroz pesme, ritam i sećanja svih koji su ga voleli.

