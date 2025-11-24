AKTUELNO

Domaći

TUŽNIH PET GODINA BEZ TOKANA! Njegove kolege se prisetile legendarnog bubnjara: On je zapravo bio najbolje ljudsko biće, prijatelj i brat

Izvor: Kurir. Pink.rs, Foto: Instagram.com/tokandrums ||

Pomen Bojanu Zlatanoviću Tokanu, bubnjaru "Amadeus Benda", održan je danas

Petogodišnji pomen Bojanu Zlatanoviću Tokanu, bubnjaru "Amadeus benda", održan je danas 24. novembra. Na Instagram profilu čuvene grupe objavljena je dirljiva poruka:

- Na današnji dan, pre tačno pet godina, napustio nas je najbolji čovek koji je hodio ovom zemljom. Za njega kažu da je bio najbolji pevač među bubnjarima i najbolji bubnjar među pevačima, ali on je zapravo bio najbolje ljudsko biće- prijatelj i brat. Bez njega ništa više nikada neće biti isto. Danas, dok dolazimo na pomen, toliko je teško prihvatiti da te više nema, čak i posle pet godina. Volimo te i čuvamo u srcima! Tvoja braća.-navedeno je.

Vest o njegovoj smrti 2020.godine je potresla region, jer je Tokan bio prepoznat kao simbol Amadeus benda. Publika ga je volela ne samo kao muzičara, već i kao iskrenog i duhovitog čoveka koji je širio pozitivnu energiju gde god se pojavio.

Rođen 20. oktobra 1975. godine, a još kao mladić uplovio je u muzičke vode, a krajem devedesetih godina postao deo Amadeus benda, jednog od najpopularnijih sastava na domaćoj estradi. Zajedno sa članovima benda stvorio je prepoznatljiv zvuk koji je obeležio mnoge proslave i koncerte širom regiona.

Foto: TV Pink Printscreen

Bojan je za sobom ostavio suprugu i sina.

Članovi benda više puta su isticali da Tokan nije bio samo bubnjar, već stub grupe i brat po srcu. Na godišnjice njegove smrti i rođendane, oni i fanovi širom Balkana redovno ostavljaju emotivne poruke i prisećaju se zajedničkih trenutaka.

- I dalje si s nama, u svakom taktu i svakom aplauzu“, napisao je danas jedan od fanova na društvenim mrežama.

Iako više nije fizički prisutan, Tokanov trag u muzici i srcima publike ostaje neizbrisiv. Na današnji dan, kada bi napunio 50 godina, njegovo ime i dalje živi kroz pesme, ritam i sećanja svih koji su ga voleli.

Autor: N.B.

#Amadeus Bend

#Bojan Zlatanović Tokan

#Pomen

#Smrt

#Tuga

POVEZANE VESTI

Hronika

Na Novom groblju se danas pojavio i ON: Evo u čijem je društvu na Arkanovomn pomenu bio vođa zloglasne moto grupe 'Anđeli pakla'

Domaći

ŠOK SCENA NA KONCERTU AMADEUS BENDA! Devojka skočila sa bine u publiku, svi se izmakli, ona pala direktno na pod (VIDEO)

Domaći

Prvo oglašavanje Džaje iz Amadeus benda nakon što je hitno primljen u bolnicu

Društvo

POTRESNA SCENA NA RASKRSNICI SMRTI: Policajci se oprostili od kolege koji je poginuo sa porodicom kod kule West 65! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pet tužnih godina bez Isidore Bjelice: Dugo se borila sa opakom bolesti, a do poslednjeg dana volela je OVOG ČOVEKA

Domaći

Ovaj poznati muzičar bio je prva HIV POZITIVNA osoba kod nas! Umro je ZABORAVLJEN I NAPUŠTEN: Samo je pao s kreveta u infektivnoj kesi!