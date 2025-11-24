AKTUELNO

Poznati datum i mesto sahrane Ljiljane Jorgovanović: Evo gde će počivati

Tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović, koja je preminula od posledica teške bolesti u 66. godini, biće sahranjena u rodnom Požarevcu.

Članovi njene porodice, prijatelji, saradnici i svi koji su je voleli ispratiće tvorca brojnih hitova na večni počinak u četvrtak, 27. novembra.

Ljiljana Jorgovanović preminula je u nedelju nakon borbe sa teškom bolešću, a malo ko zna koliko je bila bitna za karijeru mnogih pevača koji su danas jedne od najvećih zvezda.

Iza više nego uspešne Marine Tucaković stajala je pre svega njena porodica, muž Aleksandar Futa Radulović i sinovi Miloš i Milan Laća Radulović, nekoliko pevača iskrenih prijatelja, ali i Ljilja Jorgovanović, srpska novinarka i tekstopisa.

Ona je sa čuvenom Marinom napisala neke od najvećih hitova domaće muzike.

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

