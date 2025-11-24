GORE ŠIMANOVCI! Ognjen Amidžić okupio folk muzičku ekipu iz snova!

U najnoviji “Ami G Show” stižu Rada, Kaća, Zorana, Đovani i Borko – istine, hitovi i skandali na jednom mestu!

U utorak 25. novembra u najgledanijoj late night emisiji "Ami G Show" u dobro poznatom terminu – uživo od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu muzičkih gostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju u Šimanovcima rame uz rame naćiće se Rada Manojlović, Kaća Živković, Zorana Mićanović, Đovani Bajramović i Borko Radivojević.

Atraktivan video popularne folk pevačice Rade Manojlović za najnoviju numeru „Na putu do Beča“ na Youtube-u ima preko 4 miliona pregleda za samo mesec dana. Rada će kod Ognjena u studiju govoriti o uspehu nove pesme, ali i letnjem hitu „Balkanac“ koji je takođe oduševio publiku. Ipak, ono što najviše intrigira publiku jeste njena nova romantična veza i partner koji postoji u njenom životu već neko vreme, te će Rada iskreno pričati o toj gorućoj temi.

Pevačica Katarina Kaća Živković proteklih nedelja je u žiži interesovanja nakon mnogobronih javnih prozivki sa bivšom prijateljicom Kristinom Kijom Kockar. Dve poznate dame nisu štedele negativne reči upućene onoj drugoj, a njihovi fanovi su na mrežama vrlo ostrašćeni. Kaća će u studiju u Šimanovcima ispričati svoju istinu, ali govoriti i o materinstvu i nastupima koji joj uvek pružaju novu pozitivnu energiju.

Mlada i sve uspešnija pevačica Zorana Mićanović pred kamerama najpopularnijeg late night show-a pohvaliće se najnovijim poslovnim poduhvatom – otvaranjem salona lepote u svom rodnom gradu. Ispričaće kako se motivisala na taj korak, ko je njen uzor kada je lepota u pitanju i reći koliko je fizički izgled presudan u njenom poslu. Naravno, prokomentarisaće i iznenadni brak njenog bivšeg momka i kolege MC Stojana.

U najnovijem “ Ami G Show-u” Đovani Bajramović i Borko Radivojević dolaze spremni da otvore dušu i otkriju sve što publika želi da zna o njihovom muzičkom životu – od najluđih nastupa do nezaboravnih noći tokom tezgi. Ognjen će, naravno, izvući iz njih i najzabavnije i najšokantnije priče koje do sada nisu podelili – sve o ludim gostovanjima, neočekivanim honorarima i trenucima koji se pamte zauvek.

Sjajna noć je pred nama. Ognjenovi gosti obećavaju dobru pesmu i zabavne razgovore koji će osvežitiovaj utorak veče. Naravno, tu su i neizostavne igrice – te je dobar provod zasigurno zagarantovan. Nepropustite najnoviji “Ami G Show” ovog utorka u 22h samo na TV PINK.

Autor: S.Paunović