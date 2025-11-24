Ona sada leti slobodno: Jelena Karleuša se oglasila nakon smrti Ljilje Jorgovanović, jedna stvar joj je bila čudna

Ljiljana Jorgovanović preminula je juče u 66. godini života nakon borbe s teškom bolešću.

Pevači koji su sarađivali sa Ljiljom duboko su potrešeni i tužni zbog preranog odlaska legendarnog tekstopisca, a sada se i Jelena Karleuša oglasila ona nije mogla da sakrije tugu:

- Vest me je šokirala i rastuzila. Znala sam da je bolesna jer sam videla da se fizicki dosta promenila ali nisam htela nista da pitam dok sama ne kaze. Ona je odlucila da krije i o tome ne govori. Poslednji put smo se videle pre manje od dva meseca i bilo mi je cudno sto ne zavrsava tekst za jednu baladu tako dugo. Ljutila sam se na nju, nisam ni mogla da zamislim da je situacija ozbiljnija nego sto sam mislila. Ona je sa Marinom Tucakovic bila jedna od autorki mnogih mojih hitova a poslednje sto je za mene uradila su teksovi za Alfa i Omega albume… na primer pesma “Romane”, “Alien”… Ona je uz Marinu bila neko ko je napisao antologijske hitove citavog Balkana. Sigurna sam da ne bi volela da sad za kraj kazem “‘neka joj je laka crna zemlja” jer ona sada leti slobodna i konacno zna istinu gde se ide posle ovog zivota…jer smo o tome puno puta pricale. Ostavila je divan trag zauvek.

Njega je vest o njenom odlasku pogodila, a do poslednjeg dana su radili na novom Miligramu.

- Veliki gubitak. Bila je jedan od najznačajnijih tekstopisaca zadnjih 30 godina. Ljilja Jorgovanović bila je skromna kao ličnost, a kao autor veličanstvena - rekao je Mili i nastavio:

- Radili smo više od 25 godina zajedno. Rad na novom Miligramu je prekinuo njen odlazak. Bila je bolesna, ali time nikoga nije opterećivala. Nikome nije čak ni rekla osim članovima najuže porodice da je u zdravstvenom problemu. Do poslednjeg dana imala je osmeh, nastavila je da radi. Velika je nepravda što ju je ta bolest savladala. Mnogo će faliti, baš kao i Marina Tucaković, pogotovo meni koji sam gotovo ceo svoj radni vek proveo sa njih dve - završio je tužnim glasom Mili.

Autor: N.B.