Slavlje kod Šaulića! Šabanov unuk ne krije sreću, Ilda oduševila sve porukom: Dom nam je topliji i puniji

Unuk Šabana Šaulića, Luka Adžić i njegova supruga Aleksandra imaju dve ćerke Lanu i Mašu koja danas proslavlja prvi rođendan. Tim povodom su se ponosni roditelji oglasili.

Najpre je Aleksandra na svom Instagramu podelila fotografije ćerkice kojoj se obratila emotivnim rečima, a potom je istu objavu podelio i Luka.

- Srećan 1. rođendan, živote naš nasmejani mekani! Danas slavimo godinu dana otkako si došla na svet, godinu dana otkako je naš dom postao puniji, topliji, veseliji i nežniji - jer ti si ona iskra koja je sve pretvorila u čaroliju. Ti si razlog našeg osmeha, truda, volje, ushićenja. Ti si razlog zbog kog Lana sa ponosom nosi ulogu starije sestre. Ti si razlog zbog kog je mama saznala da može da se voli duplo najviše na svetu. Ti si razlog tatinog hrabrijeg i snažnijeg koraka. Ti si naše zajedničko "volimo te" koje se nikada neće potrošiti. Neka ti je svaki korak lagan, svaki dan pun igre i smeha, a svaki san obojen najlepšim željama. Mi ćemo uvek biti tvoja sigurnost, tvoja podrška i tvoj dom. Volimo te zauvek- napisala je ona.

Čestitke su stizale sa svih strana, a među prvima se oglasila Ilda Šaulić.

- Srećan prvi rođendan Maši - napisala je ona uz emotikone.

Podsetimo, Aleksandra Ličina je dve godine starija od Luke, a one je jednom prilikom govorio o njihovoj ljubavi.

- Na današnji dan je sve počelo, želim da ti se zahvalim za beskrajnu ljubav koju mi pružaš iz dana u dan, pored tebe je sve lakše, osećam se kao najvoljenija osoba na svetu. Kada sam u teškim trenucima, uvek znaš pravu reč, uvek si moja podrška u svemu i tek ćeš biti. Današnji dan je poseban za mene, upoznao sam osobu koja je drugi deo mene. Očekuje nas još puno lepih trenutaka sa našom budućom ćerkicom i znam da ćeš biti najbolja mama na svetu. Radujem se svemu što dolazi. Volim te - ushićeno je napisao Luka.



Autor: N.B.