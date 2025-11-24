AKTUELNO

Radila je s Marinom 20 godina! Futu slomila smrt Ljilje Jorgovanović: Nemerljiv gubitak

Izvor: telegraf.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Kurir, E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Miloš Rafailović ||

Ljiljana je preminula u 66. godini, a sa Aleksandrom Radulovićem Futom je sarađivala tokom višedecenijske karijere.

Radulović je izrazio veliku tugu zbog Ljiljaninog preranog odlaska.

- Užasno mi je žao, ne znam ni šta bih rekao. To je žena koja je više od 20 godina uspešno sarađivala sa Marinom. Želim da izrazim saučešće porodici. Nemerljiv gubitak za našu muzičku scenu još veći za sve nas koji smo je lično poznavali - rekao je Futa za Telegraf.

Podsetimo, Ljiljana će biti sahranjena u Požarevcu, a članovi njene porodice, prijatelji, saradnici i svi koji su je voleli ispratiće tvorca brojnih hitova na večni počinak u četvrtak, 27. novembra. Ljiljana Jorgovanović preminula je u nedelju nakon borbe sa teškom bolešću, a malo ko zna koliko je bila bitna za karijeru mnogih pevača koji su danas jedne od najvećih zvezda.

Autor: D. T.

