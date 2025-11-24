AKTUELNO

Njene reči menjale su naše živote: Ovako se Lepa Brena oprostila od Ljiljane Jorgovanović

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, UStupljena fotografija/Kurir/Damir Dervišagić ||

Vest o smrti legendarne autorke Ljiljane Jorgovanović potresla je čitavu muzičku scenu, ali posebno je pogodila Lepu Brenu.

Muzička zvezda se skrhana bolom u emotivnoj poruci oprostila od žene s kojom je godinama stvarala najveće bisere domaće muzike.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Otišla je Ljiljana Jorgovanović, žena čije su reči menjale naše živote. Bila je moj saradnik, oslonac i prijatelj kroz muziku. Njeni stihovi žive i dalje, a sa njima i deo nje. Večno zahvalna na svemu što smo zajedno stvorile - napisala je Lepa Brena.

Jedna od najuspešnijih novinara

Ljiljana je bila jedna od najpoznatijih tekstopisaca i novinara. Bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a radila je sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Od 2014. bila je deo kompanije Adria Media Group, izdavača dnevnog lista Kurir, gde je radila kao novinarka nedeljnika "NewsWeek". Poslednjih godina, bila je deo redakcije Kurira sve dok nije otišla u penziju u proleće ove godine.

Foto: UStupljena fotografija/Kurir/Damir Dervišagić

Biografija

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Severinom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

Radila je s Marinom 20 godina! Futu slomila smrt Ljilje Jorgovanović: Nemerljiv gubitak

Autor: pink.rs

#Lepa Brena

#Ljiljana Jorganović

