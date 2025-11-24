Mia Borisavljević iskopirala Jovanu Jeremić: Gore mreže zbog izazovnog stajlinga, čeka se reakcija voditeljke

Pevačica Mia Borisavljević godinama važi za jednu od najzgodnijih dama na našoj javnoj sceni, a sada je novim vrelim izdanjem zapalila sve na društvenim mrežama.

Naime, pevačica je pozirala u provokativnoj haljini boji kože, gde su joj intimni delovi prekriveni samo srebrnim "šakama". Međutim, oštrom oku korisnika "Iksa" nije promaklo da ova toaleta veoma podseća na kostim voditeljke Pinka Jovane Jeremić, u kojem se pojavila nedavno na gala proslavi 35. rođendana.

Za razliku od Borisavljevićeve, Jeremićeva nije odabrala haljinu, već kombinezon u jarko crvenoj boji, a njene "šake" bile su crne, dok su kod Mie srebrne.

Inače, Mia je godinama aktivno posvećena treninzima, koji su joj sastavni deo svakodnevne rutine.

- Uživam dok treniram, a ako nekad preskočim trening, odmah budem nervozna. Zdravo se hranim, a doručak mi je najbitniji obrok tokom dana. Potreban nam je svima kako bi nam podigao energiju. Ukoliko ogladnim nakon njega, pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do svog omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - ispričala je Mia za medije.

Autor: D. T.