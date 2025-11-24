AKTUELNO

Domaći

Mirza Selimović proslavio rođendan: Ostaćete u šoku kada budete čuli koliko je napunio godina

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Mirza Selimović proslavio je juče rođendan, a mnogi su ostali u šoku kada su saznali koliko je godina napunio nekadašnji pobednik muzičkog takmičenja.

Naime, Mirza Selimović je rođen 23. novembra 1990. u Tuzli, što znači da je juče napunio 35 godina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nakon što su njegov Instagram profil preplavile čestitke, Mirza se oglasio na svom Instagram profilu.

- Hvala svima na lepim rođendanskim čestitkama. Tri velika koncerta su iza nas, a kruna na ovu godine biće dvorana Mejudan i Tuzla – napisao je Mirza.

Verio nedavno partnerku

Mirza Selimović je zaprosio svoju dugogodišnju partnerku Jelenu Knežić, a o njoj se tako malo zna. Pevač ne voli da izlaže svoj privatni život, pa tako retko i objavljuje njihove zajedničke trenutke.

Foto: Instagram.com

Mnogi su se iznenadili kada je Mirza Selimović rekao da je veren, a sada je otkrio da sve što mu se dešava mimo posla ne voli da objavljuje na mreže i da ljubomorno čuva za sebe.

- Verio sam je, ali nisam na sva zvona objavio i slikao prsten i buket cveća. Mi svoju sreću čuvamo za sebe, uvek smo tako i gledali – rekao je on ranije.

Autor: D. T.

