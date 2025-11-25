AKTUELNO

Domaći

SMRŠALA 120 KILOGRAMA! Bivša učesnica Farme promenila lični opis nakon tri operacije, pa progovorila o odnosu sa Kristijanom Golubovićem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Jovan Ilić ugostili su bivšu uečsenicu Elite, Lili Stefanović i Kiki Star.

Kiki Star je ovom prilikom otvoreno govorila o estetskim zahvatima koje je nedavno uradila kako bi poboljšala svoj fizički izgled.

Foto: RED TV Printscreen

- Prva operacija mi je bila u Turskoj, neuspešna. Dobro je što sam ostala živa, operacija je trajala devet sati. Radila sam prebacivanje masti u zadnjicu. Tri operacije odjednom sam radila, nisam mogla ni na gru*i ni na zadnjicu. U Beogradu sam suzila noge, imala sam višak kože na nogama. Operacija je prošla super, samo ja nisam poslušna. Ja sam smršala 120 kilograma ukupno. Operisala sam želudac u Turskoj. Kad smršate 120 kilograma, vaša koža je ogromna, pa idete kod doktora da sredite to. Ja sam sad u tom procesu i biće sve kako treba - rekla je Kiki.

- Nju mnogo zovu i za saradnje - rekla je Lili.

- Ja sam većinu sama platila, deset posto je bilo za saranje - rekla je Kiki.

Foto: RED TV Printscreen

- Ima li neki bogati muškarac? - pitao je Joca.

- Ima. Ja sam slobodna, sama sam sebi sve platila. Da li vam izgledam kao neko ko ima bogate udvarače? - rekla je Kiki, nakon čega je progovorila o Kristijanu Goluboviću:

- On je jako muževan! To je bila šala, jeste muževan, ali nikad ne bih imala odnose sa njim - rekla je Kiki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

