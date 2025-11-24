Jelena Vučković otvorila dušu o detinjstvu i odnosu sa pokojnim Zoranom Šijanom: Evo kakav je bio kao očuh

Ćerka Goce Božinovske koju je dobila u prvom braku s Radetom Vučkovićem, Jelena, nedavno je kroz suze govorila o svom odrastanju.

Ona je nedavno ispričala kako ju je majka ostavila kada je imala tri meseca na selu kod bake i da je posećivala kad je imala vremena, kao i da "u napuštenoj deci vidi malu sebe".

Pojedinci su osudili Gocu jer je ostavila ćerku tako malu, a onda se pevačica oglasila i poručila da se Jelena nije dobro izrazila, a njene reči potvrdila i Jelena koja je objasnila zašto se rasplakala u emisiji i stala u odbranu svoje majke.

- Da vam nešto kažem iskreno, moja majka nije ništa kriva... Ja sam pričala o dedi, otac moje majke je bio čovek koji je dosta pio i bio je preke naravi... Stalno bi dolazio pripit i maltretirao baku i sve oko sebe. Bila sam mala i nemoćna, pa sam pokušavala da joj pomognem. Moja majka je uvek bila uz mene, bila je mlada, borila se i radila. Svaki dinar koji zaradi poslala bi za nas da imamo lepo da živimo, ništa mi nije falilo što se toga tiče...- poručila je Jelena koja je kasnije prešla da živi u Surčin, sa majkom i Zoranom Šijanom.

- Deda je bio težak čovek, znao je baku da povredi dosta puta, pa smo se stalno sklanjale od njega... Onda sam počela da živim u Surčinu sa mamom i pokojnim Zokijem, tada smo čekali da se moja sestra Zorana rodi. Zoki je bio divan i prihvatio me kao svoje dete... baka i ja smo dosta vremena provodile sa njima. Deda je u međuvremenuo umro i moj život je krenuo u jednom lepšem smeru... - poručila je Jelena.

Pomenula je tada i Šijana, za kojeg tvrdi da ju je mnogo voleo, te i da je on zahtevao da se preseli iz sela i dođe da sa njima živi u Surčinu.

- Zoki me je puno zavoleo i rekao mami da se ja preselim da živim sa njima, ali ja nisam mogla od bake da se odvojim pa je i ona bila sa nama... Onda se sestra rodila, pa moj brat Miroslav, krenula sam u školu u Beogradu, baka je tu bila dosta i pomagala oko Zorane i Mirka. Najsrećniji dani su bili kad su mi se sestra i brat rodili.

Kako je na kraju napomenula, jako joj je "žao što bilo ko optužuje njenu majku za pomalo teško odrastanje"

- Žao mi je što moju majku osuđuju, ona je jedan veliki borac i čovek. Sve je uradila za mene brata i sestru.

Autor: D. T.