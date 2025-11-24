Bogdana i Veljko slave šest godina braka: Zajedno podižu troje dece, a ovako je o zetu pričao njen otac

Veljko Ražnatović, sin pevačice Cece Ražnatović, sa suprugom Bogdanom, sa kojom je dobio trojicu sinova, proslavlja šestu godišnjicu braka.

Bogdana je podarila Veljku tri naslednika - Krstana, Željka i Isaiju, a bokser je nedavno progovorio o četvrtom detetu.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – priznao je Ražnatović u jednom podkastu.

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Bogdanin otac Bogdan je jednom naveo da je odmah na početku veze skrenuo pažnju Veljku pažnju na to kakva je njegova Bogdana.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan o najmlađoj ćerki.

