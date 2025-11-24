Zbog ovoga se gorko kraje! Bolna ispovest Kaće Živković: Dotakla sam dno i znala da gore od ovoga ne može

Folk pevačikca Katarina Živković, koja je danima u žiži skandala zbog sukoba sa nekadašnjom prijateljicom Kristinom Kijom Kockar, sada je otvorila dušu o svom privatnom životu.

Pevačica je, naime, otvoreno govorila o odnosu sa ocem, koji je početkom februara izgubio bitku sa opakom bolešću.

- Tata je bio predobar čovek. Žao mi je što nisam imala odnos sa njim onako malo dublji, malo bolji, da smo više razgovarali, da je bio više otac...Meni je on mnogo trebao u mnogim situacijama, ali ga nije bilo - ispričala je Katarina Živković i dodala da se još ne miri sa tatinim odlaskom.

- Najveći životni udarac mi je bio kad je on premiuo jer sam očekivala i nadala sam se da ćemo taj naš odnos tek sada da izgradimo i da ga poboljšamo - zaključila je.

O svom privatnom životu

. Dosta sam samoj sebi pomogla, jer sam, pa verujete mi, u jednom momentu što se tiče mnogih i svojih odluka i situacija, dotakla sam dno i znala sam da gore od ovoga ne može. Shvatila sam da moram samoj sebi da pomognem i krenula sam odatle, od svog okruženja, jer sam bila okružena, pa mogu slobodno da kažem, fanovima. To nisu bili moji prijatelji. To su bili ljudi koji su mi negde govorili ono što ja želim da čujem, od kojih sam tražila neku validaciju, jer sama po sebi nisam bila sigurna u sebe, a trebalo mi je, ta rupa je trebala da bude popunjena nekom podrškom, da se neko obraduje, znate, da se obraduje kada kažem desilo mi se to i to ili taj i taj uspeh. Međutim, izabrala sam pogrešne ljude koji su se radovali, koji su bili jako destruktivni sami za sebe, mislim, zašto bi bili dobri prijatelji meni. Onda bih u jednom momentu ostala apsolutno sama i dugo sam znala da budem sama.

Autor: pink.rs