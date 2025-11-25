AKTUELNO

Ostala sam verna žoveku koji me je varao, ponižavao, vređao... Ana Nikolić otvorila BOLNE RANE i otkrila kako se oseća nakon BRODOLOMA sa Raletom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Njihov odnos je veoma komplikovan.

Odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta već mesecima je tema broj jedan u svim domaćim medijima.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Njihov turbulentan odnos, česte svađe, raskidi i pomirenja obeležili su period za nama, a poslednji u nizu bio je skandal u Dubaiju, kada su se njih dvoje svađali u hotelu, iz kog je na kraju svako izašao sam.

Sada je Ana podelila jednu poruku na svom Instagramu, a svi su ubeđeni da je ona proizvod svega onoga što je doživela sa Raletom.

Foto: Unsplash.com, Instagram.com/Privatna arhiva, Pink.rs

- Ti misliš da me možeš povrediti? Pazi, druže, ja sam žena koja je ostala verna čoveku koji me je lagao, varao, ponižavao, vređao, ismejavao, dopisivao se sa svakom... Plaćao pažnju lakih žena... Odlazio i vraćao se kad god je to hteo jer mu je tako odgovaralo... Ali jednog dana nije imao kome da se vrati - piše u objavi koju je pevačica objavila.

Autor: R.L.

