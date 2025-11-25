BILI SU GODINAMA ZAJEDNO! Rada Manojlović sa novim dečkom planira brak i decu, a evo šta radi njen bivši Haris Berković!

Njihova veza je bila primer mnogima.

Pevačica Rada Manojlović nedavno je otkrila da je ponovo srećna u ljubavi, te da ima novog dečka. Ona sa svojim partnerom planira svadbu, kao i osnivanje porodice, ali mnogi još pamte njene bivše ljubavi.

Nakon veze sa Milanom Stankovićem, Rada je još jednom sreću okušala sa pevačem, a u pitanju je Haris Berković.

Oni su godinama važili za veoma skladan par i svi su im predviđali brak, međutim rastali su se 2022. godine bez mnogo pompe.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – bilo je sve što je Rada tada izjavila.

Sada ona ima novu ljubav, a on se gotovo povukao iz javnosti. On je nedavno otkrio da je dobio američku vizu i da uskoro putuje "preko bare" da radi turneju.

