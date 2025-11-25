Tirkizno more, čaša dobrog vina i besprekoran stajling: Ana Sević pokazala kako izgleda DAN U RAJU, njen muž se ne odvaja od nje! (FOTO)

Luksuzno putovanje.
Pevačica Ana Sević godinama je u skladnom braku sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem. Njih dvoje ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkom vremenu i svaki slobodan trenutak od poslovnih obaveza koriste za neko novo putovanje.
Ovoga puta oni su posetili Grčku, za koju mnogi tvrde da je u jesen najlepša. Ana je sa ove destinacije podelila niz fotografija koje su mnoge ostavile bez teksta.
Besprekoran stajling, tirkizno more i čaša dobrog vina u ruci bilo je sve što je pevačici dovoljno za potpunu nirvanu.
Podsetimo, Ana ima sjajan odnos sa svojim bivšim mužem Darkom Lazićem, te se često čuju i posećuju i zajedno brinu o odgajanju njihove ćerke.
