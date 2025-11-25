Mnogo mi je trebao, a nije ga bilo... Katarina Živković gutala knedle dok je pričala o pokojnom ocu: Tata, ustani...

Teško je podnela ovaj gubitak.

Pevačica Katarina Živković nedavno je ostala bez oca, a ovaj gubitak teško je podnela, iako, po sopstvenom priznanju, nije imala blizak odnos sa njim.

- Tata je bio stvarno... Tata je bio predobar čovek i izuzetno duhovit, ali znate, to je onaj urođeni smisao za humor bez da se trudi, bez da uopšte... I nije mnogo govorio, bio je stidljiv, nije voleo da se ističe u društvu. Meni je jako žao, mislim, to sam već izjavljivala, žao mi je što nisam imala odnos sa njim, onako malo dublji, malo bolji, da smo više razgovarali, da je bio više otac. Meni je on mnogo, mnogo trebao, u mnogih situacijama, ali ga nije bilo. Uglavnom sam razgovarala sa majkom i uglavnom bi on mnoge informacije dobijao preko majke o meni - izjavila je pevačica na ivici suza.

Ona je istakla da joj je najviše žao što nije dočekao da se igra sa njenim sinom.

- Negde mi je to bio najveći životini udarac kada je on preminuo jer sam ja očekivala i nadala sam se da ćemo mi taj neki naš odnos tek sada zapravo da izgradimo i da ga poboljšamo uz Stefana. Kada je on bio u bolnici, ja sam ga posetila dan pre nego što je preminuo i onako šaljivo sam mu rekla: "E tata, ustani, dokle više ležiš u tom krevetu, treba da čuvaš unuka", i onda je on rekao: "Ćerko, čim se budem oporavio, eto mene i više se ne vraćam u Leskovac, ne pada mi na pamet", znate - rekla je Katarina.

Autor: R.L.