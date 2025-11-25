AKTUELNO

Fanovi podigli emotivan spomenik Kobiju Brajantu i njegovoj ćerki: Jedan detalj rasplakao ceo svet (FOTO)

Ljubitelji košarke širom sveta i dalje odaju počast Kobiju Brajantu i njegovoj ćerki Điđi, a najnoviji gest obožavalaca privukao je veliku pažnju javnosti.

Fanovi su podigli poseban spomenik, statue inspirisane stvarnim fotografijama Kobija i Điđi , kao simbol trajnog sećanja na njihov život, ljubav i neraskidivu vezu.

Spomenik je postavljen na katoličkom groblju na kojem počivaju Kobi i Điđi, a posetioci svakodnevno prilaze da zapale sveću, ostave cveće ili jednostavno provedu trenutak u tišini.

Statue prikazuju Kobija i Điđi u emotivnom obliku, gde on nju nosi na ramenima što je često i radio tokom života.

TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA SVET

Kobi Brajant i njegova ćerka Điđi poginuli su 26. januara 2020. godine u nesreći helikoptera u Kalabasasu, u Kaliforniji. Helikopter u kojem su putovali s još sedmoro ljudi srušio se zbog loših vremenskih uslova i guste magle. Nesreća je šokirala čitav svet, a vest o smrti jednog od najvećih košarkaša svih vremena i njegove talentovane ćerke odjeknula je daleko izvan sportskih krugova.

