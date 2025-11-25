Kumica nama peva: Aco Pejović otkrio kakva je Prijina ćerka Arija, pa progovorio o greškama iz prošlosti

Aco Pejović Novu godinu uvek provodi radno, a sada je otkrio da mu je najbitnije da je sa porodicom bude tokom praznika.

Pevač je progovorio o ćerki Aleksandre Prijović, kumici maloj Ariji, ali se dotakao i hapšenja Ace Lukasa u Severnoj Makedoniji.

- Ima mnogo dana u godini kada sam provodio sa njima, tako da... Ja nisam neko ko baš dočekuje Nove godine, uvek su bile radne. Božić i Uskrs se kod nas u kući praznuje, a ostalo... - rekao je Aco Pejović koji će pevati na dočeku u Crnoj Gori.

Na pitanje koga bi poljubio u ponoć odmah je odgovorio: "Moju kumu odmah Aleksandru Prijović, a i Natašu Bekvalac bih poljubio, Zdravku bih ruku pružio, ne bih baš njega da ljubim", rekao je kroz osmeh.

- Kako čovek stari, nekako mi sve brže godine prolaze. Ne znam zašto, ali čini se da dok sam bio mlađi nekako je to bilo mnogo sporije. Ova godina me mnogo toga naučila, dodao je Aco Pejović i dotakao se grešaka iz prošlosti:

- Svi imamo stvari u životu koje smo grešili i koje bismo ispravili, ali ne mnogo toga. Što te ne ubije, to te ojača, rekao je.

Pevač se dotakao i male kumice, ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

- Kumica je dobro, ona peva nama, nije beba koja budi noću, rekao je Pejović.



Autor: N.B.