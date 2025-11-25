DAJU DOZVOLU, PA SUTRADAN ZOVU I TRAŽE NENORMALNE PARE! Muzičar raskrinkao estradu: Starije kolege ne podnose mlađe

Jedan od naših najuspešnijih harmonikaša, Borko Radivojević, nedavno je objavio nekoliko kavera na kojima je prethodnih meseci radio. Sada je Borko govorio o saradnji sa muzičarima i otkrio kakve je sve neprijatnosti doživeo o kolega sa estrade.

Borko je rekao da iako je sa većinom uspeo da postigne dogovor, pojedine kolege prosto nisu saradljive kada je reč o prepevavanju njihovih pesama.

- Svašta sam doživljavao. Na primer, desilo mi se da mi neko da dozvolu da uradim kaver, ja snimim i sve završim i izbacim pesmu, onda on sutradan zove sa nekom nenormalnom cifrom i traži naknadu za to. Postoje kompozitori koji jednostavno ne daju autorska prava i to se zna, i onda takve kompozitore ne zovemo, nego radimo sa onima od kojih može da se dobije - rekao je Borko, pa nastavio:

- Ja poštujem ako pevač ne dozvoljava da se njegova pesma prepeva. Mislim da Nedeljko Bajić Baja, koji je jedna od najvećih naših zvezda, kog ja veoma poštujem i volim, ne dozvoljava da se njegove pesme snime, što je i njegovo pravo. On ima dogovor sa svojim kompozitorom. Malo je tu zamršena priča, jer je vlasnik pesme uvek kompozitor, ali on je napravio takav dogovor sa kompozitorom i stvarno je jako teško doći do njegovih pesama, što ga u neku ruku čini i jedinstvenim na našoj sceni. On je verovatno tu gde jeste jer je na vreme pravio takve dogovore.

"Mnogi su protivnici prepevavanja"

Mnogi pevači ne kriju da im smeta da mlađe kolege grade kolegu na njihovim pesama, već su stava da treba da snime svoje.

- Mnogi pevači su protivnici kavera, ali mislim da nema to tolike veze sa pesmom, nema veze ni sa zaradom ja Jutjubu - mislim da je tu neki drugi problem. Svi mi koji smo u ovom poslu, mislim da moramo na vreme da razmišljamo o svojoj egzistenciji, o novcu gde ulažemo i kako pripremamo svoju starost, da kada dođu ljudi koji su mlađi, sposobniji, lepši, mršaviji, da mi ne osećamo neku potrebu da ih sputavamo, nego da treba da se povučemo i uživamo u plodovima svog rada i da pustimo te mlade ljude da kreiraju muziku na svoj neki način. Mislim da to ima veze sa tim, da prevedem na srpski, možda starije kolege nekako ne podnose mlađe, pa im je problem ako neko snimi njihovu pesmu.

Borko ističe da mu je porodica na prvom mestu, te najviše ulaže u svoju decu.

- Najbolje ulaganje je u decu, tako da tu najviše dajem. Ulažem u njihovo školovanje i poslove neke koje će moći da rade, i u nekretnine - rekao je on, pa otkrio da li je sebi postavio cilj do kada će raditi.

- Ti ciljevi se stalno pomeraju. Sećam se kada sam osnovao svoju porodicu i oženio se, tada mi je bio cilj da za godinu dana zaradim neki novac koji sada zaradim nedeljno. To mi je bio neki san, pa sam to dostigao, pa ajmo dalje, još više, još više... i to je neki začarani krug. Dosta puta čujem od svojih prijatelja kao: "Daj odmori malo, smanji..." To ne može da se smanji! Posao je takav jednostavno da iz njega može samo da se izađe potpuno ili da se radi skroz.

Harmonikaš je priznao i da je u nekim trenucima želeo da odustane od karijere.

- Jesam. Dugo sam pričao da kada budem dobio prvo unuče, da ću da prestanem da radim. Onda se moja ćerka Anastasija verila i posle sedam meseci nam saopštila da je trudna. Dobio sam unuka Jakova u trenutku kada sam imao dogovorene nastupe dve godine unapred i onda je bilo: "Pa kako sada da ne radim?".

Autor: N.B.