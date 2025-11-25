AKTUELNO

Domaći

Sabotirali su nas, čuće se sve: Zvezde devedesetih odlučile da progovore, otkrile kako se osećaju posle povratka na scenu

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Muziku devedesetih godina i danas mnogi slušaju, a zvezde tog vremena nastupaće za Novu godinu u Crnoj Gori.

Neša Tvins, Dr Igi i Ivan Gavrilović priznali su da se najbolje osećaju kada zajedno nastupaju.

- Mi i dalje postojimo. Doktor Igi nikad nije pravio pauzu, tako da radimo još više i to je to ako ljudi vole poslušati tu muziku, a ta muzika nakazuje svoju vrednost iz godine u godinu i to traje.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Oni su se prisetili starih vremena, a kažu da im je drago što su i danas popularni.

- Tako radimo već 30 godina, tako nam je najbolja energija - rekao je Ivan Gavrilović, a Dr Igi je rekao da im je popularnost sada još veća.

- Sada je još jača - rekao je, a na pitanje da li misle da će muzika koja je sada popularna imati toliki vek rekao je: "30 godina neće sigurno".

- Drugačije je bilo vreme, radili smo to iz duše. Svi smo bili skoro kantautori, niko nam nije pisao, verovatno je ta emocija. Kad čuješ "Oči boje duge", to se osećalo. Radilo se temeljnije, i nije se razmišljalo toliko o parama - dodao je Ivan.

- Ljudi misle da ne postojimo, da ne pevamo... Samo nismo davali intervjue, radimo. Ta muzika dokazuje svoju vrednost iz godine u godinu. Sabotažu možda nismo osetili od strane kolega, ali jesmo od menadžera, drugih organizatora koji organizuju druge ekipe. Pokušavaju da nas unište, ali to će im teško proći. Čuće se, videće se... Nemam ništa protiv nikoga, ako prolaze dobro svaka čast - dodao je Dr Igi na događaju koji je organizovala turistička organizacija Crne Gore.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#Dr Igi

#Neša Twins

#Pesma

#Pevači

#devedesete

POVEZANE VESTI

Fudbal

OGLASIO SE ARNAUTOVIĆ Napadač Zvezde oduševljen zbog povratka Radonjića u reprezentaciju

Region

ZALJULJALA SE CRNA GORA! Zemljotres jutros registrovan kod Podgorice

Domaći

Vrele slike Nataše Bekvalac! Uživa na moru, a jednom rečenicom zaintrigirala mnoge: Svi se pitaju samo jedno (FOTO)

Domaći

MIMA SE PREKO NOĆI POVUKLA, A HARALA JE DEVEDESETIH! Evo čime se danas bavi Kristina Rozić i kako izgleda! (FOTO)

Domaći

Prija se vraća na scenu: Evo kada će održati koncert i gde

Domaći

KO BI REKAO?! Bombi devedesetih su svi predviđali BLISTAVU karijeru, a ona je mikrofon zamenila ŠAMANIZMOM - Povukla se na vrhuncu slave i započela ne