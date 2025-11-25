Bez porodice ne ide nikuda: Željko Samardžić o porodici, karijeri , ovo mu je najveća želja

Iskreno o svemu!

Željko Samardžić progovorio je o nastupima za Novu godinu i otkio da je najvažnije da će njegova porodica svakako biti sa njim, što je kod njih odavno postalo tradicija.

- Po ko zna koji put pevam Novu godinu. Da ne radim ponovo bih bio sa mojom porodicom, uvek ih vodim sa sobom gde god da pevam. Moja Maja i ćerke su svuda sa mnom - izjavio je Željko.

Samardžić je priznao da mnogo voli svoj posao i da je sav novac umesto u neke materijalne stvari, ulagao u karijeru.

- Mogao sam da kupujem mnoge jahte i skupe automobile, a ja sam sve uložio u pesme i srećan sam zbog toga - rekao je Samardžić.

Željko Samardžić je za Kurir nedavno govorio o svojoj najvećoj ljubavi i teškom početku u Beogradu nakon rata.

- Ono što je bilo osnovno kad smo došli jeste da smo imali nekoga ko nas je dočekao, naš prijatelj Miško Milićević. Beograd kao da se osmehnuo. Bio je divan sunčan dan a mi smo bili na neki način unesrećeni a srećni, a meni je nebo nekako bilo sivo nad Beogradom bez obzira na Sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost. Smestili smo se u Borči i bavili smo se mojim poslom. Nismo imali izbora, bilo je ili da budete u ratnom vihoru ili da se borite za koru hleba na drugi način... Meni je grubost nepoznanica, protiv rata sam svake vrste, hteo sam da prigrlim decu, budem uz njih i pokažem im da sam spreman da se žrtvujem za njih u svakom smislu, tako je i bilo - govorio je Željko.

Autor: N.B.