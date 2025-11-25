AKTUELNO

Domaći

Naš pevač dočekao rođendan u bolnici! Priključen na struju, prijatelji mu doneli tortu, potresne scene (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Pevač Bojan Tomović proslavio je svoj 43. rođendan u bolnici, gde je ponovo na terapiji strujnim impulsima.

Na društvenim mrežama podelio je fotografije iz bolničkog okruženja i ponovo zabrinuo svoje fanove, podsećajući na dugotrajnu borbu sa bipolarnim poremećajem.

Pevač Bojan Tomović danas proslavlja 43. rođendan, a ovaj dan dočekao je u bolničkoj sobi, što je zabrinulo njegove pratioce..

Foto: Printscreen Instagram

Tomović je više puta javno govorio o borbi sa bipolarnim poremećajem, zbog kog je ranije čak pokušao da sebi oduzme život. Ovog puta oglasio se sa društvenih mreža i podelio fotografije iz bolnice, gde je dočekao rođendan.

Na objavama se vidi da je ponovo uključen na terapiju strujnim impulsima, a podelio je i snimak bolničkog hodnika, dodatno zabrinuvši svoje fanove.

Objavio nagu fotografiju

Bojan Tomović ne prestaje da šokira. Ovoga puta, pevač je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je, u ovom zamišljenom scenariju, objavio fotografiju na kojoj pozira potpuno nag.

Objavu, koja se proširila velikom brzinom, njegovi pratioci su ocenili kao „najkontroverzniji potez u njegovoj dosadašnjoj karijeri“.

Foto: Printscreen Instagram

Autor: Nikola Žugić

