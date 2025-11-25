Te noći policija je ključeve dala Miši...Nikolina otkriva nepoznate detalje tragedije i borbe za imovinu: Ostala bez sigurnosti i pravde

Nikolina Pišek otvoreno je progovorila o životu posle smrti supruga Vidoja Ristovića, priznajući da se njeni snovi o porodici i stabilnom braku nisu ostvarili. U emotivnoj ispovesti govorila je o teškom periodu, nerešenoj ostavinskoj raspravi i komplikovanim odnosima sa bivšim svekrom.

Voditeljka Nikolina Pišek otkrila je da je zamišljala potpuno drugačiji život od onog koji danas vodi, ističući da je oduvek želela stabilan brak i veliku ljubav. U emotivnom razgovoru osvrnula se na prethodne tri godine, od trenutka kada je izgubila supruga Vidoja Ristovića.

Kako kaže, realnost je bila surova i potpuno drugačija od onoga što je planirala. Nakon Vidojeve smrti, našla se na prekretnici i shvatila da se njeni snovi o porodici nisu ostvarili. Iako su prošle tri godine od smrti Vidoja Ristovića, ostavinska rasprava i dalje nije pokrenuta, pa se navodno očekuje uključivanje policije u postupak.

- Te noći kad je moj muž umro policija je ključeve stana predala Miši! Vidoje je bio poznat po tome što je sve uredno čuvao i dokumentovao. A znamo svi ko je jedini imao pristup tim papirima - rekla je, aludirajući na Grofa. Dodala je da čeka početak ostavinske rasprave i naglasila da postoje kupoprodajni ugovori o nekretninama pre 2013. godine koji još nisu evidentirani u katastru.

Predmet ostavinske rasprave trebalo bi da bude veliki broj pokretnih stvari, kao i umetnička dela koja je Vidoje posedovao. Kada je reč o nekretninama u zgradi na Vračaru, prema podacima katastra, četiri stana vode se na ime Miše, dok je jedan upisan na Vidojevu majku Mariju Zdravković.

Nikolina navodi da od bivšeg svekra traži isključivo ono što joj pripada po zakonu, dok Miša Grof tvrdi da ne želi da deli imovinu koju je nasledio od svog dede.

- Uopšte se ne nalazim u poziciji na kojoj sam htela da budem u ovim godinama. Život me je demantovao na svim poljima i pre četiri godine se sve okrenulo - ispričala je u podkastu "Bez pardona".

Govorila o noći kada je Vidoje preminuo

Ona kaže da je iza nje izuzetno težak period i da nekada nije mogla ni da pretpostavi da će se njena životna priča odvijati ovim tokom.

- Htela sam da slušam Rahmanjinova sa svojim suprugom, htela sam srećnu porodicu, da dugo budem u braku, zaljubljena sam u ljubav - rekla je Nikolina Pišek.

Autor: Nikola Žugić