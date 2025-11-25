ČEDA JOVANOVIĆ OSTAO BEZ VIDA, A ONDA SE DESILO ČUDO! Političaru organi otkazivali, lek našao na Tari: Mozak mi se gasio...

Političar Čedomir Jovanović nakon niza zdravstvenih problema, koje je imao pre par godina, izgubio je i vid, a lek je pronašao na planini Tari

Lekari u Podgorici nisu mogli ništa da učine kada je, pre par godina, Čeda Jovanović ležao na intezivnoj nezi, i kada su nakon preležane korone počeli da mu otkazuju organi, pa je po savetu čoveka iz bolnice odlučio da ga odvezu na Taru, kako bi pronašao lek.

- U jednom trenutku sam završio na Tari, i to pošto sam prethodno izgubio vid,jer je mozak počeo da gasi pojedine funkcije. Prosto organizam nije mogao da servira sve i završio sam na Tari, tamo me unose lekari, jer mi je na intezivnoj nezi u Podgorici čovek rekao da nema leka, i tu mi on kaže da ga je pre par godina spasio deda sa Tare - ispričao je političar u podkastu za "Večernje novosti", pa nastavio:

- Lekari su mi rekli da ne mogu ništa više da učine, onda sam im rekao da je legitimno da probam sve što mi je preostalo. Tad sam im rekao "vozite me na Taru". Stavili su me u kola, odvezli na Taru, uneli su me u kuću i tu je bio deda, gotovo 90 godina je imao. Lekar mu je rekao da imam 50 godina i da su mi najveći problem pluća i pritisak. Deda kaže "ovo je Čeda", a ja ne vidim tada. A deda kaže "nema on 50 godine, on ima 550".

Terapija 40 dana

Jovanović je, podsetimo, nedavno ispričao za Kurir da je - nakon što je tri puta imao teške korone praćene upalom pluća i nakon lečenja kod vrsnih lekara - potpuni preobražaj doživeo tek kod narodnog lekara iz sela Dub kraj Bajine Bašte, koji ga je lečio tinkturama tokom 40 dana.

- Bukvalno ništa nisam jeo 40 dana, osim tih dvadesetak tinktura, koje sam uzimao ujutru, u podne i uveče. I nisam bio gladan. Između njih sam bio na terapiji po pola sata, jedan dan je kada vrele vode u kojoj je organska glina, drugi dan su u njoj čili i đumbir. Vrela kada zato što dišeš i kroz kožu, a moja koža je bila prestala da diše. I nije to deda Milovan izmislio! Sve su to odavno poznate metode Amerikanca dr Šulca i ruskog akademik Sitina. Znate, deda Milovan stalno ima slušalicu u uhu, sluša tzv. motivacije, i dok radi nešto drugo, da sve to podsvesno deluje. Dao mi je da čujem, vrti se: „Tvoje srce je mlado, tvoje noge su lake...“ - prepričao je Jovanović za Kurir na koji način ga je deda Milovan lečio.

Kako se lečio

Ledeno ćebe, ricinus, klistir...

Milovan Milošević je ispričao kako je Jovanoviću spasao život.

- Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživeti ni 1. jun, a sada je kao nov! Kako sam ga izlečio? Pa uranjao sam ga u vodu s ljutim paprikama, uvijao ga u ledeno ćebe, mazao ricinusovim uljem, svakog dana sam ga klistirao, svakog dana je pio moje specijalno napravljene lekovite sokove.

Autor: Nikola Žugić