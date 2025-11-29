Jovana Jeremić presekla i donela ovu odluku: Obavestila sve o promeni, u rukama drži detalj koji se tiče posla (FOTO)

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, godinama je plava, po čemu je već dobro prepoznatljiva.

Jovana Jeremić često eksperimentiše kada je njen izgled u pitanju, a sada je napravila još jednu promenu.

Objavila je novu fotografiju na Instagramu i pohvalila se novom frizurom. Poznato je da Jovana ima kratku, paž frizuru, a sada je nadogradila i uvila lokne, a deluje da joj je inspiracija bila legendarna Merlin Monro.

Jeremićeva je dobila komplimente na račun novog izgleda, a sudeći po njenom osmehu i sama je i te kako zadovoljna promenom. Inače, ona se fotografisala za naslovnu stranu novina, a u rukama je držala tortu na kojoj piše "kraljica rejtinga", kako i sama sebe često naziva.

Autor: Nikola Žugić