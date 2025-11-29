AKTUELNO

Domaći

Jovana Jeremić presekla i donela ovu odluku: Obavestila sve o promeni, u rukama drži detalj koji se tiče posla (FOTO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, godinama je plava, po čemu je već dobro prepoznatljiva.

Jovana Jeremić često eksperimentiše kada je njen izgled u pitanju, a sada je napravila još jednu promenu.

pročitajte još

UŠAO GOSPODIN I SEO PORED MENE! Jovana Jeremić otkrila kakva NEOBIČNA SITUACIJA ju je zadesila u kafiću! (FOTO)

Foto: Instagram.com

Objavila je novu fotografiju na Instagramu i pohvalila se novom frizurom. Poznato je da Jovana ima kratku, paž frizuru, a sada je nadogradila i uvila lokne, a deluje da joj je inspiracija bila legendarna Merlin Monro.

pročitajte još

JOVANA JEREMIĆ U MINIJATURNOM BIKINIJU! Legla u saunu, pa pokazala kako uživa na putovanju: Da se duša odmori (FOTO)

Jeremićeva je dobila komplimente na račun novog izgleda, a sudeći po njenom osmehu i sama je i te kako zadovoljna promenom. Inače, ona se fotografisala za naslovnu stranu novina, a u rukama je držala tortu na kojoj piše "kraljica rejtinga", kako i sama sebe često naziva.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Jovana Jeremić

#Pink

#Pink televizija

#imidž

#promena imidža

#voditeljka

POVEZANE VESTI

USA Izbori

UŽIVO IZ VAŠINGTONA! Jovana Jeremić izveštava o izbornoj trci u Americi: Sve je vrlo neizvesno, bilo je i dojava o bombama, a evo od čega se posebno s

Društvo

Jeremić uživo iz Njujorka za Nacionalni dnevnik sa advokaticom Marijom Janković: Trampova pobeda donela mir i spokoj

USA Izbori

Šarmom oborila sve s nogu i probila se do Trampa! Jovana Jeremić iz prvog reda pratila završni miting - OVAJ SNIMAK MORATE DA VIDITE

Domaći

Nije za one sa slabim srcem: Skinula se Jovana Jeremić, svojim vrelim telom usijala društvene mreže (FOTO)

Domaći

MOŽDA SAM TRUDNA: Jovana Jeremić u drugom stanju? Voditeljka ovim iznenadila sve!

Domaći

Prelepo iznenađenje za Jovanu Jeremić: U sred emisije joj stigla roze torta, a evo čije figure su na njoj (FOTO)