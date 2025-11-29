Oslepeo nas je, ogluveo nas je, pretvorio u kukavice i budale: Vedrana Rudan nikad žešće oplela po Tompsonu

Poznata književnica Vedrana Rudan u svom novom blogu žestoko je oplela po Marku Perkoviću Tompsonu.

Inače, Tompson je najavio da će 27. decembra na koncertu u zagrebačkoj areni izvesti ustašku pesmu "Bojna Čavoglave". Ovo nije prvi put da se Vedrana Rudan oglašava na temu ekstremiste, a sada je napisala sledeće:

"Sećam se Jugoslavije. Za one koji su je zaboravili ili nisu u njoj živeli…

Pre neki dan su zagrebački "klinci" zapalili neboder. Deca iz finih porodica, do sada "nepoznata policiji". Policija ih je uhapsila u rekordno kratkom roku i još brže otkrila da je to bila "igra".

Deca u Jugoslaviji nikada nisu palila nebodere, dilovala drogu, terorisala čitave kvartove… Nikada u Jugoslaviji navijači nisu organizovali ratove na ulicama, razbijali kafiće i sejali strah kao naoružane, besne grupe. Neki sudije u Jugoslaviji jesu bili korumpirani. Neki.

Zašto ovo pišem? Zato što se svakog dana, kada u Hrvatskoj ispliva novi zločin koji neće biti kažnjen, pitam, kakvi smo mi to ljudi. Jedino što nas zaista može uznemiriti je kad nam uskrate Tompsonov koncert.

Tompson je car! Oslepeo nas je, ogluveo nas je, pretvorio u kukavice i budale. Mi stariji smo u Jugoslaviji imali Tita, vi mlađi imate Tompsona.

Ko je bolje prošao?" - napisala je Vedrana Rudan.

Oglasio se i gradonačelnik Zagreba

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba je zabranio Marku Perkoviću Tompsonu da na koncertu, koji će se održati u Areni Zagreb 27. decembra, koristi ustaški pozdrav "za dom spremni". Ovim povodom se oglasio hrvatski ekstremista i izjavio da će ponosno pevati pesmu "Bojna čavoglave".

"Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da oko 27. prosinca izvedem pesmu "Bojna Čavoglave" neću više moći nastupiti u gradskim prostorima, a ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. decembra u Zagrebu, u Areni, s ponosom pevati pesmu "Bojna Čavoglave", onako kako smo je pevali od 1991. do danas...

I na kraju želim napomenuti svima onima koji ne znaju da sam ja 1991. godine bio pripadnik Zbora narodne garde, a i pripadnik HOS-a, koji je u svom znaku imao i pozdrav 'Za dom spremni'. Pod tim znakom sam komponovao pesmu "Bojna Čavoglave", pod tim znakom sam se borio, pod tim znakom sam bio spreman umreti za Hrvatsku, a i danas sam. I još nešto. U javnosti sam se s razlogom na veliko raspravljao o njihovom protivzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju, a ja ne pristajem da mi sada neka sekta određuje šta smem, a šta ne smem", deo je skandaloznog javnog obraćanja hrvatskog ekstremiste Marka Perkovića Tompsona koji na svojim koncertima veliča ustaštvo.

Autor: Nikola Žugić